نقيب البيطريين يطالب بإجراء تعيينات لسد العجز في كل القطاعات البيطرية

أكد نقيب الأطباء البيطريين مجدي حسن، ضرورة وضع خطة عاجلة للنهوض بمهنة الطب البيطري، وتفعيل منظومة الصحة الواحدة ودور الطبيب البيطري بكافة القطاعات المعنية بالشأن البيطري.



وأضاف حسن خلال كلمته باحتفالية النقابة بيوم الطبيب البيطري، المنعقدة بدار الأوبرا المصرية اليوم، أن الطبيب البيطري يفحص الشحنات الواردة للتأكد من صلاحيتها للتداول بالأسواق المحلية، وتشديد إجراءات الفحص وحجب العينات خلال الظروف الوبائية علاوة على الرقابة على الاستيراد والواردات الغذائية من أصل حيواني.

وأكد ضرورة إجراء تعيينات للأطباء البيطريين، لسد العجز الصارخ في كل القطاعات البيطرية.

واختتم نقيب الأطباء البيطرييين، موجها حديثه للأطباء البيطريين: "أنتم فخر مصر، وتقومون بدور في غاية الأهمية، لأنكم خط الدفاع الأول للحفاظ على الأمن الغذائي والحيواني، وتعملون في ظروف صعبة مع حيوانات لا تنطق ولا تشتكي وبذكائكم العلمي والفطري تستطيعون تحديد مشكلة الحيوان وتعالجونه وتخففون آلامه، فلكم كل التحية والتقدير".