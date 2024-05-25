ارتفع عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بسبب "كوفيد 19" في سنغافورة إلى حوالي 280 شخصا خلال الأسبوع الماضي، حسبما قال وزير الصحة "أونج يي كونج"، حيث كرر دعوته للأشخاص المعرضين للخطر للحصول على جرعة إضافية من اللقاح.

ولجعل الأمر أكثر ملاءمة لكبار السن المعرضين للخطر للحصول على لقاحاتهم ، سيتم نشر فرق التطعيم المتنقلة الخاصة بـ "كوفيد 19" في مواقع مختارة في قلب الجزيرة من الآن وحتى 28 يونيو، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وازداد عدد حالات النقل إلى المستشفيات جراء "كوفيد 19" في الأسابيع الأخيرة ، بحوالي 250 حالة من هذا القبيل للأسبوع الممتد من 5 مايو إلى 11 مايو ، ارتفاعا من 181 حالة في الأسبوع السابق لذلك.

يأتي هذا وسط موجة من إصابات "كوفيد 19" مدفوعة بسلالتي "كي بي.1" و"كي بي.2" الفرعيتين، اللتين تشكلان أكثر من ثلثي الإصابات بكوفيد 19 هناك.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت "كي بي 2" كسلالة تحت الملاحظة في 3 مايو.