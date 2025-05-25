حرائق تلتهم غابات الجبل الأخضر وتقترب من المناطق السكنية شرق ليبيا

اندلعت حرائق واسعة النطاق في عدد من مناطق الجبل الأخضر، حيث التهمت النيران مساحات شاسعة من الغابات والمزارع في مناطق العويلية ووادي الكوف ومسة وردامة وغابة بوقراوة شرق مدينة المرج.



وشهدت المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، تزامنًا مع رياح جنوبية جافة (القبلي)، مما ساهم في تسارع انتشار اللهب وصعوبة عمليات السيطرة عليه. وأظهرت مشاهد متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان كثيفة ونيرانًا تلتهم الأشجار، فيما بدت فرق الدفاع المدني عاجزة عن احتواء الحريق بشكل كامل حتى لحظة إعداد هذا الخبر.



وفي بيان لها، حذّرت مؤسسة "رؤية" لعلوم الفضاء من ازدياد قوة الرياح الجنوبية خلال الساعات القادمة، والتي قد تتجاوز سرعتها 80 كم/س، وهو ما ينذر باتساع نطاق الحرائق وتهديدها للمناطق السكنية القريبة.

ودعت المؤسسة جميع المواطنين القاطنين قرب المرتفعات والغابات إلى التزام أقصى درجات الحذر والابتعاد الفوري عن مواقع النيران، مشيرة إلى أن المنطقة تواجه ظروفًا مناخية استثنائية تزيد من خطورة الموقف.





يشار إلى أن منطقة وادي الكوف سبق أن شهدت حرائق مماثلة خلال الأعوام الماضية نتيجة لعوامل طبيعية وأخرى بشرية، وسط غياب وسائل الإطفاء الجوية اللازمة لمثل هذه الكوارث البيئية.