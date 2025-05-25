كوريا الشمالية تحث أمريكا على وقف التهديدات العسكرية

طالبت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بوقف تهديداتها العسكرية ضد الآخرين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن رئيس مكتب السياسات بوزارة الدفاع الكورية الشمالية أصدر بيانا نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية جاء فيه "الضمانة الأمنية للبر الرئيسي الأمريكي تعتمد على التخلي عن التهديدات والمحاولات العدائية" ضد دول أخرى.

وأضاف البيان: "مؤخرا، يبدو أن الجيش الأمريكي مصمم على إثارة التهديد من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى بره الرئيسي مع محاولة زيادة الأسلحة على أكبر نطاق".

وأوضح البيان، أن المسئولين العسكريين الأمريكيين "يثيرون الجدل تجاه إجراءات الدفاع الذاتي التي تتخذها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتعزيز قوتها النووية في عدة مناسبات، ويطلقون تصريحات استفزازية بدون تردد تلمح إلى احتمالية اندلاع حرب مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".