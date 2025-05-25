باكستان وأوزبكستان تبحثان مشروع خط سكك حديدية ثلاثي مع أفغانستان

أجرى وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار محادثة هاتفية مع نظيره الأوزبكي بختيار سعيدوف لبحث التقدم في خط سكك حديدية ثلاثي مقترح يربط بين أوزبكستان وأفغانستان وباكستان.

وجاء في بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الخارجية الباكستانية على موقع التواصل الاجتماعي ، إكس أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول المضي قدما في مشروع الاتصال الإقليمي، المعروف باسم خط السكك الحديدية عبر أفغانستان، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بأن الاتفاقية الإطارية لمشروع السكك الحديدية سيتم الانتهاء منها قريبا. وينظر إلى هذه الاتفاقية بوصفها إنجازا بالغ الأهمية نحو تعزيز التجارة الإقليمية والربط في وسط وجنوب آسيا.

وكانت السلطات الأوزبكية قد أعلنت في وقت سابق أن خط السكك الحديدية الذي يربط بين طشقند وكابول وإسلام آباد من المتوقع استكماله بحلول عام 2027، في انتظار التعاون الناجح والاستقرار في أفغانستان.

ويعتبر مشروع السكك الحديدية عبر أفغانستان والذي يشار إليه بمشروع عبر أفغانستان، واحدا من أكثر مبادرات البنية التحتية الطموحة في أفغانستان، ويهدف إلى تحويل البلاد إلى جسر تجاري يربط أسيا الوسطى بموانئ بحرية باكستانية.