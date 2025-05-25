رئيس أساقفة بوينس آيرس ينتقد سياسات التقشف للرئيس الأرجنتيني

وجه رئيس أساقفة بوينس آيرس، انتقادات لاذعة للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، خلال مراسم دينية حضرها الأخير، اليوم الأحد، قائلا إن قيم "الأخوة والتسامح والاحترام تتلاشى" في ظل السياسات القاسية التي تنتهجها الحكومة.

وقد طبق الرئيس ميلي، وهو مؤيد للسياسات الليبرالية وحليف مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سياسات تقشف، في شكل علاج بالصدمة المالية، في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع على نحو مؤلم في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

لكن هذه السياسات أدت أيضا إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير، وأشعلت موجات من الاحتجاجات، قوبل بعضها برد عنيف من جانب الشرطة.

وأدان رئيس الأساقفة خورخي جارسيا كويرفا، اليوم الأحد، تلك السياسات والمناخ السياسي العام في الأرجنتين، وذلك أمام ميلي الذي كان جاثيا على ركبته بمفرده في الصف الأمامي، وكذلك أعضاء حكومته.

وقال كويرفا إن "الأرجنتين تنزف من جراء عدم المساواة، والحكومة بعيدة عن الناس في الشوارع، لا تشعر بألمهم ولا بإحباطاتهم."