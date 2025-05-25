هجمات تستهدف 3 مراكز إسلامية في تكساس الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت 3 مراكز دينية تابعة للمسلمين في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية لهجمات تمثّلت في رسم رموز مثل "نجمة داوود" على اللوحات الإعلانية وأبواب المداخل الخاصة بكل من مسجد نويِسيس، وجمعية "أهل البيت الإسلامية"، ومركز "ديانات أوستن".

جاء ذلك وفقا لبيان صادر، الأحد، عن فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في أوستن، وهو منظمة أمريكية تدافع عن الحقوق المدنية للمسلمين.

وقال كير في بيانه إن 3 مراكز دينية تعرضت لهجمات "بغيضة" ودعا السلطات المحلية إلى التحرك لكشف المتورطين فيها.

كما طالب "كير" بتعزيز التدابير الأمنية في المواقع الثلاثة المستهدفة، مبينا أن هذه الهجمات "تحمل طابع الكراهية".

وقالت مسؤولة كير في أوستن شيماء زيان، إن الهجمات على المراكز الثلاثة وقعت في نفس الوقت، ما يشير إلى أن الحوادث كانت منظمة ومتعمدة.

وأضافت أن "مسجد نويسيس على وجه الخصوص يعد مركزا روحيا وثقافيا لطلاب جامعة تكساس في أوستن".



