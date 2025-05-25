مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرى في الضفة الغربية وإصابة عدة أشخاص

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قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قريتين للبدو بالضفة الغربية.

وذكرت منظمة الاغاثة أن أحد الهجمات استهدف مستوطنة تقع شرق رام الله تركتها بالفعل 25 عائلة بسبب مداهمات سابقة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن خمسة من السكان المتبقين أصيبوا جراء الهجوم.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب سبعة أشخاص في واقعة ثانية في قرية تقع شرق بيت لحم.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أن المستوطنين حاولوا إحراق منازل.

كما قتلوا بعض الماعز والغنم التي يملكها القرويون وتعتبر أساسية لمعيشتهم.