موسكو: سنقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على السفارة الروسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تعتزم تقديم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم بطائرة مسيرة على السفارة الروسية هناك.

وأضافت زاخاروفا لوكالة تاس الروسية، اليوم الأحد: "غدا ستتسلم ستوكهولم مذكرة احتجاج. ويجب على السويد السيطرة على المتطرفين لديها، وأن تضبط الوضع، وتلتزم على نحو كامل باتفاقية فيينا."

وكانت السفارة الروسية في ستوكهولم قد ذكرت في وقت سابق إنها تعرضت، اليوم الأحد، لهجوم بطائرة مسيرة، أسقطت حاوية تحتوي على طلاء قرب مدخل المبنى.

وأشارت السفارة إلى أن مثل هذه الهجمات مستمرة منذ أكثر من عام، وأنها دعت مرارا الشرطة ووزارة الخارجية السويدية إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرارها، وضمان تنفيذ التزامات البلاد بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.