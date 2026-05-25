الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء فرع لجامعة القاهرة بدولة إريتريا

وافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الدوري اليوم الإثنين، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء فرع لجامعة القاهرة بدولة إريتريا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واستمع المجلس إلى تقرير قدمه الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة حول نتائج استبيان أجرته الجامعة حول خريجي جامعة القاهرة وسوق العمل، وشارك فيه 7000 من خريجي الجامعة، وأوضحت نتائجه أن معدل التوظيف الكلي 72% ممن شملتهم الدراسة.

وخلص التقرير إلى ضرورة الاهتمام بالتأهيل والتدريب العملي، وكذلك تحديث البرامج الدراسية، ودعم وحدات الدعم الوظيفي، ووضع مرصد لوظائف المستقبل.