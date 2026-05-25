مقربون من نتنياهو يدفعون لحظر القائمة العربية الموحدة من الانتخابات

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعملون على دفع خطوات سياسية وقانونية قد تؤدي إلى حظر مشاركة حزب "القائمة العربية الموحدة" في الانتخابات المقبلة



وأفادت القناة أن النقاشات الجارية في أوساط نتنياهو تركزت على الترويج لإجراءات ضد الحركة الإسلامية، التي تُعد "الحركة الأم" لحزب "القائمة العربية الموحدة" (راعم)، بدعوى نشاطها في تحويل تبرعات إلى قطاع غزة خلال الحرب على القطاع.

ونقلت القناة عن مصدرين مقربين من نتنياهو (لم تسمهما) أن هذه الخطوة تتطلب تشريعات في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إلى جانب الحصول على تقديرات ومواقف من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفي مقدمتها جهاز الأمن العام "الشاباك".

وأضاف التقرير أنه لم يتضح بعد موعد الانتخابات المقبلة، إلا أن هذه الخطوات الجارية تأتي "في إطار الاستعدادات السياسية" لها. وتنتهي ولاية الكنيست الحالية في أكتوبر المقبل، لكنه صوت الأربعاء الماضي بقراءة تمهيدية لصالح حل نفسه، وإذا اجتاز ثلاث قراءات متبقية، فسيفتح الباب أمام تبكير موعد الانتخابات.

ويُعد حزب "راعم" برئاسة منصور عباس أول حزب عربي يشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي، بعدما انضم عام 2021 إلى حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل إسرائيل وفي الأوساط العربية. ويمتلك الحزب العربي في تشكيل الكنيست الحالي 5 مقاعد.

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب نتنياهو أو حزب "راعم" بشأن ما أوردته القناة.