محكمة تايلاندية تنظر قضية 21 أجنبيا متهما بإدارة شركات وهمية

تعتزم الشرطة التايلاندية تقديم طلب إلى محكمة مقاطعة ساموي، غدا الإثنين، لتمديد احتجاز 21 أجنبيا معارضةً الإفراج عنهم بكفالة، وذلك إثر اعتقالهم في قضية تشغيل وإدارة شركات غير قانونية عبر استخدام أسماء "وكلاء محليين" (شركات وهمية) في جزيرة كوه فانجان بإقليم سورات ثاني.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة أمنية واسعة النطاق تشهدها البلاد تستهدف الأجانب الذين يديرون أنشطة تجارية غير قانونية في تايلاند تحت غطاء واجهات ومستثمرين تايلانديين وهميين، حسبما أفادت صحيفة بانكوك بوست .

وأسفرت المرحلة الأولى من العملية، التي انطلقت في 13 مايو ، عن تفتيش خمس شركات للمحاماة والمحاسبة وضبط وثائق ومستندات هامة، في حين قادت المرحلة الثانية، التي بدأت في 23 مايو ، إلى توقيف المتهمين الـ 21 ومصادرة 38 صك ملكية أراضٍ تُقدر قيمتها بنحو 200 مليون بات تايلاندي (ما يقارب 85ر5 مليون دولار أمريكي)، لإخضاعها للفحص والتحقيق.

وواصل المحققون في مركز شرطة كوه فانجان، اليوم الأحد، استجواب جميع المشتبه بهم الموقوفين بموجب مذكرات اعتقال صادرة عن محكمة ساموي لاستكمال ملف القضية وإحالتها إلى القضاء.