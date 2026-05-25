فتح باب الترشح لجوائز النقابة العامة لاتحاد الكتاب لعام 2026

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عن فتح باب الترشح لجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها الاتحاد لعام 2026، بداية من 25 مايو الجاري حتى 31 من يوليو القادم وبيانها كالآتي:

جوائز الاتحاد :

أولا: ثلاث جوائز تميز قيمة كل منها 30 ألف جنيه، على النحو الآتي:

1 ــ جائزة التميز في الشعر.

2 ـــ جائزة التميز في السرد القصصي والروائي.

3 ـــ جائزة التميز في النقد.



وتُمنح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب يراها مجلس إدارة النقابة، ويكون المتقدمُ إليها واحدٌ من الروَّاد، ومن ذوي الأسماء البارزة في مجاله الإبداعي، ومن المؤثرين في الأجيال اللاحقة له في حقله الأدبي. على ألا يكون عضوًا من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، أو إحدى النقابات الفرعية.

ثانياً: ست جوائز سنوية في مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 جنيه على النحو الآتي:

1ـــ جائزة شعر الفصحى.

2ــ جائزة شعر العامية.

3ــ جائزة النقد الأدبي وتخصص هذا العام في النقد التطبيقي.

4ــ جائزة السرد وخُصصت هذا العام لتكون في حقل ( الرواية ).

5- جائزة الأعمال الدرامية (السيناريو والحوار ) المنفذة وتخصص تكون الجائزة في هذا العام في فرع السيناريو والحوار المنفذ.

6- جائزة أدب الأطفال واليافعين.

ثالثًا: جوائز أدب البادية للأعضاء العاملين الذين يكتبون في أدب البادية: شعرًا وسردًا ونقدًا. وقيمة هذه الجائزة 5000 جنيه لكل فرع من فروعها الثلاثة.

رابعًا: الجائزة التشجيعية للكتاب من ذوي الهمم:

في مجالات الأدب المختلفة لأعضاء الاتحاد (العاملين والمنتسبين) وممن هم خارج الاتحاد أيضا، تشجيعًا لهم على الكتابة والقراءة والاطلاع والإبداع، ثم الحصول على عضوية النقابة لمن هم ليسوا أعضاء بها، حال انطباق الشروط عليهم.

وفروع هذه الجائزة في مجالات: الشعر (الفصيح والعامي) والسرد القصصي والروائي، والدراسات الأدبية والنقدية، مع عدم التقيد بسن معينة. وقيمتها 5000 جنيه لكل فرع من فروعها الثلاثة.

خامسا: جائزة فلسطين للأدباء المصريين والفلسطينيين في أدب المقاومة: وتُمنح لكاتب مصري وآخر فلسطيني، وقيمة كل منهما 15 ألف جنيه.

سادسًا: إحدى عشرة جائزة خاصة على النحو الآتي:

1ــ جائزة د. عبد الغفار مكاوي في القصة القصيرة، وقيمتها 1500 جنيه.

2ــ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب المختلفة، وقيمتها 5000 جنيه.

3 ــ جائزة يوسف أبو رية في الرواية، وقيمتها 5000 جنيه.

4 ــ جائزة د. حسن البنداري في القصة القصيرة، وقيمتها 5000 جنيه.

5 ــ جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي، وقيمتها 10000 جنيه.

6 -جائزة أحمد فضل شبلول في أدب الأطفال وقيمتها 4000 جنيه.

7 - جائزة نوال مهني للشعر الفصيح (العمودي والتفعيلي) وقيمتها 10000 جنيه.

8 - جائزة فؤاد دوَّارة في النقد المسرحي (بما لا يقل عن عشر مقالات نقدية في المسرح مطبوعة في كتاب)، وقيمتها 10000 جنيه.

9-جائزة عمرو دوَّارة في الدراسات المسرحية، وقيمتها 10000 جنيه.

10 – جائزة صالح شرف الدين في قصيدة النثر ونقده، وقيمتها 10000 جنيه، تقسم مناصفة بين ديوان الشعر، وكتاب النقد. على أن تخصص هذا العام في كتاب النقد.

11- جائزة د. يوسف نوفل في نقد الشعر تنظيرًا وتطبيقًا، وقيمتها 10000 جنيه.

12ــ تخصيص جائزة جديدة باسم الدكتورة زينب الباز بعنوان: ( أدب المرأة في السرد الروائي ) وقيمتها 10000 جنيه.

13- جائزة جديدة باسم الكاتبة نادية الكيلانى (القصة القصيرة )، وقيمتها 10000 جنيه.

سابعا : شروط عامة

1ــ يُفتح باب التقدم لجميع الجوائز بمقر النقابة العامة للاتحاد بالزمالك، اعتبارًا من 25 مايو، ولمدة شهرين تنتهي في 31 يوليو 2026.

2ــ أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملاً من أعضاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ومسددًا اشتراكه السنوي (عدا الجائزة التشجيعية لذوي الهمم، والكتاب الفلسطينيين المتقدمين لجائزة فلسطين).

3ــ أن يكون العمل مطبوعًا ورقيًّا، ولم يمر على طباعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم.

4 ــ ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة من قبل مصرية أو عربية.

5 ــ أن يكون العمل منشورًا في دار نشر معتمدة، وله رقم إيداع وترقيم دولي.

6 ــ ألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية (ماجستير ودكتوراه أو من أبحاث الترقِّي داخل الجامعات).

7 ــ أن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم اشتراك قدره 200 جنيه، عدا الكتاب الفلسطينيين بالإضافة إلى أربع نسخ من العمل المقدم.

8 ــ يجوز لمن فاز من قبل في الجوائز الخاصة التقدم فى فروع جوائز الاتحاد، بعد مرور خمسة أعوام على فوزه، كما يجوز لمن فاز بجائزة من الجوائر الخاصة، التقدم لجوائز الاتحاد بعد مرور خمسة أعوام من فوزه.

9 - الأعمال المقدمة لا تُسترد سواء فاز صاحبها أم لم يفز.

10 ــ قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانونًا.