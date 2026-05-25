 نمر يقتل امرأة ويصيب 3 آخرين في محمية بالهند - بوابة الشروق
الإثنين 25 مايو 2026 2:05 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

نمر يقتل امرأة ويصيب 3 آخرين في محمية بالهند

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 مايو 2026 - 1:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مايو 2026 - 1:40 ص

  قال مسؤولون إن نمرا دخل منطقة سكنية قرب محمية باندهافجاره للنمور في منطقة أوماريا بولاية ماديا براديش الهندية فجر اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن ينفق خلال عملية إنقاذ.

ووقع الهجوم نحو الساعة الثالثة صباحا في منطقة خيروا تولا بقرية بانباثا القريبة من المحمية، حيث أقدم سكان غاضبون لاحقا على الاعتداء على أحد حراس الغابات والتعدي على موظفة، احتجاجا على تكرار هجمات النمور في المنطقة، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".

وقال مدير المحمية الميداني أنوبام ساهاي، في تصريحات لـ "برس تراست أوف إنديا"، إن النمر دخل القرية وهاجم السكان، ما أدى إلى مقتل امرأة /40 عاما/ وإصابة ثلاثة آخرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك