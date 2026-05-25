نمر يقتل امرأة ويصيب 3 آخرين في محمية بالهند

قال مسؤولون إن نمرا دخل منطقة سكنية قرب محمية باندهافجاره للنمور في منطقة أوماريا بولاية ماديا براديش الهندية فجر اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن ينفق خلال عملية إنقاذ.

ووقع الهجوم نحو الساعة الثالثة صباحا في منطقة خيروا تولا بقرية بانباثا القريبة من المحمية، حيث أقدم سكان غاضبون لاحقا على الاعتداء على أحد حراس الغابات والتعدي على موظفة، احتجاجا على تكرار هجمات النمور في المنطقة، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".

وقال مدير المحمية الميداني أنوبام ساهاي، في تصريحات لـ "برس تراست أوف إنديا"، إن النمر دخل القرية وهاجم السكان، ما أدى إلى مقتل امرأة /40 عاما/ وإصابة ثلاثة آخرين.