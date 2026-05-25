ستيباشين: زيلينسكي يدرك أن مصيره لا يحسد عليه في أي حل للنزاع

صرح رئيس الوزراء الروسي الأسبق، سيرغي ستيباشين، بأن فلاديمير زيلينسكي يواجه "مصيرا لا يحسد عليه" وسيكون "الأسوأ" بالنسبة له، سواء باستمرار النزاع أو بالتوصل إلى سلام.



وقال ستيباشين، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" إن أي حل للنزاع في أوكرانيا سيكون "الأسوأ" لزيلينسكي، وأضاف: "أعتقد أنه يواجه مصيرا لا يحسد عليه، وهو يدرك ذلك تماما".

وفي تفسيره لسبب تمسك زيلينسكي بمواصلة القتال، أوضح ستيباشين أن "السلام غير مقبول بالنسبة لزيلينسكي، لأنه بالنسبة له سيكون نهاية سياسية، وربما ليس فقط نهاية سياسية"، مؤكدا أن زيلينسكي "يتشبث بالحرب حتى النهاية".

وكان ستيباشين قد صرح في فبراير الماضي بأنه "طالما ظل زيلينسكي في السلطة، لن تؤدي المفاوضات إلى نتائج"، كما أشار إلى استخدام زيلينسكي لـ "دعوات وهمية" للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف "المناورة والتهرب من لقاء حقيقي".