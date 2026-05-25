أكد مصدر مطلع لوكالة تسنيم أن إيران لا تبدي أي تفاؤل تجاه الولايات المتحدة وأن الخلافات لا تزال قائمة، حيث تتعامل طهران مع واشنطن بتشاؤم رغم استمرار المفاوضات عبر الوسطاء.



وأوضح المصدر أن تبادل الرسائل والمفاوضات غير المباشرة الجارية عبر الوسيط الباكستاني يتم دائما "في إطار من الحذر والتشاؤم" تجاه الإدارة الأمريكية.

وقال إن التفاهم النهائي بين الطرفين لم يتحقق حتى الآن، وأن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بعض البنود، مضيفا أن التوصل إلى تفاهم أولي، إن حدث، "لا يعني تغيير نظرة إيران إلى الولايات المتحدة أو الثقة بتنفيذ واشنطن لتعهداتها".



وأشار إلى أن طهران ترى أن سجل الولايات المتحدة في المفاوضات "سيئ للغاية"، الأمر الذي عزز حالة انعدام الثقة ورسّخ التشاؤم داخل القيادة الإيرانية، لافتا إلى أن إيران ستواصل مراقبة السلوك الأمريكي حتى بعد أي إعلان محتمل عن تفاهم بين الجانبين.

وشدد المصدر على أن إيران ستحتفظ "بأوراق القوة والضغط" الخاصة بها خلال المرحلة التي تلي أي اتفاق، مؤكدا أن طهران ستتحرك إذا أقدمت واشنطن على "نقض التزاماتها" في أي مرحلة من مراحل التنفيذ.

وكان الرئيس ترامب قد أشار سابقاً إلى أن المحادثات تسير بشكل بناء، لكنه وجه تعليماته للمفاوضين بعدم الاستعجال في إبرام الصفقة، معتبراً أن عامل الوقت يصب في مصلحة واشنطن.



وأكد ترامب أن هناك اتفاقاً عاماً على مسودة الاتفاق المستقبلي، وأنه أجرى اتصالات هاتفية مع قادة البحرين ومصر والأردن وقطر والإمارات وباكستان والسعودية وتركيا لمناقشة مذكرة التفاهم ضمن إطار صفقة السلام مع إيران.

وفي سياق متصل، ذكر ترامب في مقابلة سابقة مع "أكسيوس" أن فرص إبرام صفقة أو استئناف الأعمال القتالية متساوية (50-50)، معلناً نيته عقد اجتماع مع فريقه التفاوضي في 23 مايو، واتخاذ قرار نهائي في 24 مايو بشأن إمكانية العودة إلى الخيار العسكري، مشدداً على أنه لن يتردد في نسف المفاوضات إذا لم يحصل على اتفاق يعتبره قوياً وعادلاً، بينما تصر إيران على رفع العقوبات بالكامل.