وزير الخارجية القبرصي: تركيا تنتهج «دبلوماسية المدافع» والسلوك غير القانوني

قال وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، إن تركيا تنتهج «دبلوماسية المدافع» والسلوك غير القانوني، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

ويجتمع وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، في مقر وزارة الخارجية القبرصية.

وذكرت وزارة الخارجية القبرصية - في بيان أصدرته أمس الأربعاء - أنه من المقرر أن يناقش الجانبان خلال اجتماعهما الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والعلاقات الأوروبية التركية وآخر المستجدات في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.