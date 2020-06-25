موريتانيا تسجل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3739 في البلاد.

وأشارت «الصحة الموريتانية»، نقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، مساء الخميس، إلى تسجيل ثلاث ووفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 119.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 151 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» 1225.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 480 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من تسعة ملايين إصابة.