النيابة تطلب التحريات حول مصرع وإصابة زوجين لإشعال نجلهما النار في الإسكندرية

بسبب رفضهما إرتباطه بفتاه

طلبت نيابة اللبان في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث حول واقعة مصرع، ربة منزل، وإصابة زوجها باختناق، إثر قيام نجلهما، بسكب مادة سريعة الإشتعال "بنزين" ثم أضرم النار في محتويات الشقة "محل سكنهما"، لرفضهما إرتباطه بفتاة في الإسكندرية.

وقررت النيابة، حجز المتهم على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة والدته وتدعى "ن.م"، ربة منزل، بعد تشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وإفادتها بها، مع أخذ أقوال والده المصاب، ويدعى "ش.م"، 60 عامًا، سمكري سيارات.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، كائنة في شارع حمام الورشة، التابع لمنطقة اللبان، وأسفر عن سقوط ضحية، ومصاب "زوجين".

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، تحت إشراف العميد جمال ياسين، مدير الإدارة، وسيارة الإسعاف، إلى موقع الحريق، تم السيطره على النيران، وإخمادها، وتبريد أثارها، بعد أن قضت على محتويات الشقة بالكامل.

وبإلقاء القبض على المتهم، تبين أنه عاطل، ومقيم بذات العنوان، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، وبسؤال والده "المصاب" إتهم نجله بإشعال النيران في الشقة، أثناء نومهما "والديه"، لرفضهما إرتباطه بفتاة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.