المغرب يسجل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات 11 ألفا و338 في البلاد.

وأشارت «الصحة المغربية»، نقلًا عن وكالة الأنباء التركية «ماب»، مساء الخميس، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 217.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 32 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» 8500.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 480 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من تسعة ملايين إصابة.