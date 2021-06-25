تطهير لجان امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية ومساجد كفر الشيخ

شهدت 175 لجنة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، منهم 139 لجنة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، و36 لجنة بالمعاهد الأزهرية، أعمال رش وتعقيم وتطهير، استعدادا لاستقبال الطلاب غداً لاستكمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المساجد بالمدن والقرى عقب أداء صلاة الجمعة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما شهدت شوارع مدن المحافظة أعمال تطهير وتعقيم، وأمام المصالح الحكومية.



وأصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تعليمات إلى رؤساء المدن بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم، مقدما لهم الشكر على لإشرافهم وتواجدهم أثناء أعمال التطهير والتعقيم ، بالتعاون مع مديري الإدارات التعليمية ، والمنطقة الأزهرية، والعاملين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، والعاملين والمشرفين على المساجد.



وأشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ على أعمال التطهير والرش في شوارع غرب وشرق المحافظة وأمام المصالح الحكومية والبريد والبنوك، وبلجان الدبلومات الفنية وبالمساجد.



وفي دسوق.. تابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس المركز أعمال الرش والتعقيم بلجان المعاهد الأزهرية ولجان الدبلومات الفنية، بالإضافة لأعمال نظافة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى ورؤساء الأحياء وحدة الملاريا بدسوق، إضافة لتطهير المساجد بالقرى وبالمدينة وخاصة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.



وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال تطهير وتعقيم لجان الدبلومات الفنية ، ولجان المعاهد الأزهرية المدينة وقرى المركز، إضافة لأعمال النظافة، وتطهير وتعقيم المساجد.



كما أشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة بيلا على أعمال النظافة وتطهير لجان الثانوية العامة والمعاهد الأزهرية والمساجد بالقرى والمدينة، إضافة إلى الرش والتعقيم خارج المصالح الحكومية.



وشهد أشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة ورش وتعقيم المساجد، ولجان الدبلومات الفنية، والمعاهد الأزهرية، والمساجد بمدينة قلين وبقرى حصة الغنيمي، والمنشأة وميت الديبة والمرازقة، وغيرهم من قرى مركز قلين.