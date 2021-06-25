وفاة أحد مصابي حريق أبو قرقاص متأثرا باصابته داخل مستشفى أسيوط

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، وفاة احد مصابي حادق انفجار وحريق ابو قرقاص ، جنوب المنيا ، يوم الأحد الماضي متأثرا باصابته "حريق " داخل مستشفي القصر العيني بأسيوط.



وتوفي كمال عبد الغني، وهو في الأربعينات من العمر، مقيم بعزبة طنطاوي التابعة لقرية فقاعي بمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، ويعمل عاملاً بوزارة الأوقاف؛ إثر إصابته في حريق مدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، والذي اندلع ظهر الأحد الماضي نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم الجزار بشارع الجمهورية.



وجرى نقل 3 مصابين من بين 27 إلى مستشفى القصر العيني بمحافظة أسيوط؛ لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولي وتوفي أحدهم.



وقال مصدر بمديرية الصحة، إن مصاب يدعى كمال عبد الغني، توفي داخل مستشفي أسيوط، متاثرًا بإصابته بحروق بالغة في الحريق الذي إندلع بمطعم الجزار داخل مدينة أبوقرقاص، وقد ساقه القدر هو وأسرته أن يكون متواجدًا بالمكان لحظة انفجار أحد المحال التجارية هناك، ولا تزال زوجته في العناية المركزة وحالتها الصحية خطرة.



ووجه الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.



وتفقد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، قد تفقد الأحد الماضي الموافق 20 يونيو من الشهر الجاري، الموقع العام للحريق الذى نشب بأحد المطاعم بشارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص؛ بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز، حيث طالت الخسائر6 محلات تجارية ومنزل، وأسفر الحريق عن إصابة 24 حالة تم نقلهم لمستشفى الفكرية بابوقرقاص والمنيا العام والتأمين الصحي.



جاء ذلك بحضور دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة وعدد من النواب ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).



وجه المحافظ، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، بتشكيل لجنة لحصر المحال التجارية؛ للإسراع في تركيب الغاز الطبيعي للمحلات، مع حصر المحلات المرخصة وغير المرخصة.



كما وجه المحافظ أيضًا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بصرف الاعانات العاجلة المقررة للمستحقين المتضررين من الحريق.



وتابع المحافظ، الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الفكرية بابوقرقاص وكذلك مستشفى المنيا العام، حيث أعرب عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل.



ووجه الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.



وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد مخلوف، مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا، يفيد بحدوث حريق هائل داخل مطعم بشارع الجمهورية.



وعقب انتقال قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد خالد مخلوف والعقيد مصطفي دعبس رئيس قسم الإطفاء تبين نشوب الحريق بسبب إنفجار أسطوانة غاز داخل مطعم مما ادي الي امتداد النيران الي 3 محلات "ملابس وخردوات ومطعم" .



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأتخذت الوحدة المحلية لمدينة أبوقرقاص كافة الإجراءات اللازمة، للبدء في إزالة آثاره، وتم فرض كردون أمني، ورفع المخلفات والأنقاض، وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.