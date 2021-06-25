لبنان توافق استثنائيا على استيراد المحروقات بسعر 3900 ليرة للدولار

أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب صباح اليوم الجمعة موافقة استثنائية على اقتراح وزير المالية بالسماح بتمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية للدولار لفترة ثلاثة أشهر المقبلة،بالتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لدياب "بهدف تأمين المحروقات للمواطنين لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، خصوصا وأننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة قيمة العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية".

يذكر أن مصرف لبنان يقوم منذ فترة بتقنين فتح الاعتمادات بالدولار لشراء المحروقات، على أساس تسعيرة 1500 ليرة لبنانية للدولار، ما انعكس سلباً على وجود الكميات الكافية من مادتي البنزين والمازوت، حيث يصطف المواطنون في طوابير بشكل يومي أمام محطات الوقود وينتظرون لساعات للتمكن من الحصول على كمية قليلة من البنزين.

كما أن نفاد مادة المازوت جعل بعض أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء لايشغلون مولداتهم رغم الحاجة إليها حيث بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية.