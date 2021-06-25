بريطانيا: جونسون يدعم هانكوك رغم انتهاكه قواعد مكافحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، دعمه لوزير الصحة مات هانكوك وذلك بعد نشر صورة للوزير وهو يحتضن إحدى كبار مساعديه التي عينها في فريقه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

واعتذر هانكوك عن كسر قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن نشرت صحيفة "ذا صن" صورتين له وهو يعانق جينا كولادانجيلو، على ما يبدو في مكتبه في وايت هول الشهر الماضي.

وقال هانكوك إنه لن يستقيل من حكومة المملكة المتحدة.

ومع ذلك، قاوم جونسون دعوات حزب العمال المعارض لطرد هانكوك.

وقال جيمي ديفيز المتحدث باسم جونسون، للصحفيين اليوم الجمعة:" لقد قبل رئيس الوزراء اعتذار وزير الصحة وإنه يعتبر الموضوع منتهيا".

وأضاف إن جونسون يثق ثقة كاملة في هانكوك.

وقال هانكوك في بيان إنه لا يزال يركز على

التصدي لجائحة كوفيد 19.

يشار إلى أن هانكوك وكولادانجيلو صديقان منذ دراستهما في جامعة أكسفورد وكلاهما متزوج ولديه أبناء. ولم يرد مكتب هانكوك على الفور على طلبات التعليق من وكالة بلومبرج.

وقال وزير النقل جرانت شابس، في حديث لإذاعة "تايمز راديو" أثناء جولة في التقارير الإعلامية عن الوزارات اليوم الجمعة: "ما يفعله شخص ما في حياته الخاصة شأن يخصه. نحن نحيا في القرن الحادي والعشرين".

كان هانكوك عين كولادانجيلو، وهي مديرة ومساهمة في شركة العلاقات العامة "لوثر بندراجون"، في منصب مستشارة غير مدفوعة الأجر لوزارة الصحة العام الماضي. وتم تعيينها فيما بعد مديرة غير تنفيذية في الوزارة.



