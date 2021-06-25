وزيرة التضامن عن مجزرة أبو حزام الثأرية في قنا: عار علينا إذا صمتنا على هذا الوضع

قالت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن «المجزرة» التي وقعت في قريتي أبو حزام وحمرة دوم بمحافظة قنا أحزنت الجميع لا سيما الأسر التي فقدت ذويها، مؤكدة أن الكل خسر مما حدث سواء الأسر أو المجتمع أو الدولة التي لا تترك ذوي الضحايا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري على شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنه يجب التوعية من شأن حقوق الإنسان في مصر وبناء منظومة متكاملة في هذا الإطار، معلنة إطلاق مبادرة لمكافحة الفقر والثأر باعتبار أن كلًا منهما مرتبط بالآخر.



وأكدت الوزيرة، أن الدولة تدافع عن أبنائها في الخارج وتعيدهم من مخاطر الإرهاب في الخارج، مستغربة أن يتم قتلهم في الداخل عبر جرائم الثأر، واختتمت: «عار علينا إذا صمتنا على هذا الوضع».



وأشارت إلى أن الشخص الذي يُقتل بسبب الثأر يترك أسرته ضعيفة عزلاء فقيرة، ويكون أفرادها غير واعين وغير متعلمين، معقبةً: «هؤلاء يقتلون أبناءهم بأيديهم لأن عمليات القتل تكون متبادلة فيما بين الأسر بما يحدث سلسالًا من الدماء لا ينتهي».



وشددت على أن الجمهورية الجديدة تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في البشر، مع المحافظة على كرامة الإنسان المصري وليس قتله ولا إهانته ولا الاستهزاء بروح ربما لا تكون لها أي علاقة بالنزاع.



يشار إلى أن قرية أبوحزام بنجع حمادى شهدت خلال الأيام الماضية مصرع ١١ شخصا نتيجة مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات ثأرية بينهما.



