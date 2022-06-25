انتهاء عمليات البحث بعد زلزال مدمر في أفغانستان

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انتهت عمليات الإنقاذ الأولية بعد الزلزال المدمر الذي وقع في أفغانستان، وأسفر عن مقتل ألف شخص على الأقل.

وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الأفغانية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم السبت إنه تم إقامة مراكز إيواء طارئة للضحايا.

وأضاف أنه تم نقل جميع المصابين، الذين يعانون من حالة حرجة إلى المستشفيات.

ووزعت حكومة طالبان الفعلية الأموال للأسر المتضررة.

وذكرت السلطات أن دولا مجاورة من المنطقة دعمت أفغانستان بتسليم مساعدات لها.

وتشير أحدث إحصائيات مكتب الأمم المتحدة للمساعدة في حالات الطوارئ إلى أن 1036 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 1600 آخرين في الزلزال الذي ضرب منطقة جنوب شرق البلاد، صباح يوم الأربعاء الماضي، و121 على الأقل من هؤلاء القتلى أطفال، طبقا لما ذكره ممثل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

والزلزال الذي بلغت شدته 9ر5 درجة هو أسوأ زلزال يضرب أفغانستان منذ عقدين من الزمن.