إيران والاتحاد الأوروبي يستئنفان مفاوضات الملف النووي قريبا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن إيران مستعدة خلال الأيام المقبلة لاستئناف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع العام 2015، مشدداً على أن الدبلوماسية تُعد "الحل الأمثل والأنجح" في المفاوضات، بحسب ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن وكالة بلومبرج.

وأضاف عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالعاصمة طهران: "نأمل في التوصل إلى نتيجة في محادثات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي"، مؤكداً أن الحل الدبلوماسي "الأمثل والأنجح ونحن نرحب به"، حاضّاً بوريل على التعرف على وجهات نظر الفريق المشارك بالمفاوضات.

وأضاف: "هناك محادثات عميقة مع بوريل حول مطالب إيران وأكّدنا أننا مستعدون في الأيام المقبلة لاستئناف المحادثات والمهم لنا هو المصالح الاقتصادية من الاتفاق الذي وقع في 2015".

وتابع: "أي موضوع ممكن أن يؤثر على مصالحنا فهو غير مقبول بالنسبة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي".

تأتي تلك التصريحات بعد فشل الجولة الثامنة من المفاوضات غير المباشرة في مطلع العام الجاري بسبب مطالبة إيران برفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، وهو ما عارضته واشنطن واعتبرته عقبة في الوصول لاتفاق.

وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تصعد عملية تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي.آر-6" في موقع فوردو تحت الأرض والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.

والسلسلة المؤلفة من 166 جهازاً هي ثاني مجموعة من أجهزة "آي.آر-6" يتم تركيبها في فوردو، وهو موقع مدفون داخل جبل، وهي السلسلة الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى "الرؤوس الفرعية المعدلة" التي تسهل عملية التخصيب بدرجات نقاء مختلفة.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان صدر قبل أيام، أن التقرير السري الموجه للدول الأعضاء أشار إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأنها بدأت عملية يتم تنفيذها قبل التخصيب، لكن طهران لم توضح المستوى الذي سيتم عنده التخصيب.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قالت في منتصف يونيو، إن الولايات المتحدة الأميركية تنتظر رداً بناءً من إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، فيما قالت طهران إنها وضعت "رزمة جديدة" على طاولة المفاوضات ووافقت عليها واشنطن.