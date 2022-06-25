شولتس بعد الهجوم الإرهابي في أوسلو: مكافحة الإرهاب توحدنا

بعد الهجوم الذي قام به فيما يبدو إرهابيون إسلامويون على حانة مخصصة للمثليين في أوسلو وأسفر عن مقتل شخصين، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه العميق.



وكتب شولتس على موقع تويتر اليوم السبت أن الهجوم على مجتمع المثليين صدمه بشدة.



وأعرب شولتس عن تعاطفه مع أقارب الضحايا، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل، مضيفا القول: "يمكن للشعب النرويجي أن يطمئن إلى تعاطفنا معه، فمكافحة الإرهاب توحدنا".



وقتل رجلان بالرصاص خلال الهجوم الذي وقع في العاصمة النرويجية أوسلو مساء اليوم السبت.



أصيب في الحادث أيضا ما لا يقل عن 21 آخرين بحسب الشرطة، عشرة منهم جراحهم خطيرة.



صنفت المخابرات السرية الهجوم على أنه هجوم إرهابي إسلاموى .



وتردد أن المهاجم الذي ألقت الشرطة القبض عليه هو نرويجي من أصول إيرانية.



يعتبر الملهى الليلي "لندن بوب" – الهدف الرئيس لهجوم اليوم – مكانا شهيرا للقاء المثليين والمثليات والأعضاء المشاركين في المشهد المثلي في أوسلو.