الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 5 إصابات في إقليم جوانجدونج، وإصابتان في بكين، حسبما قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت.

وخرج من المستشفيات الصينية 90 مصابا بكوفيد-19 يوم الجمعة بعد التعافي من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 219 ألفا و638 شخصا.

وأضافت لجنة الصحة الوطنية أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بكوفيد-19 في البلاد، لتظل حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في الصين عند 5226 وفاة، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).