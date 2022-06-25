 الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
السبت 25 يونيو 2022 9:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 9:10 ص | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 9:10 ص

سجلت الصين 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 5 إصابات في إقليم جوانجدونج، وإصابتان في بكين، حسبما قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت.

وخرج من المستشفيات الصينية 90 مصابا بكوفيد-19 يوم الجمعة بعد التعافي من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 219 ألفا و638 شخصا.

وأضافت لجنة الصحة الوطنية أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بكوفيد-19 في البلاد، لتظل حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في الصين عند 5226 وفاة، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك