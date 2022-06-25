أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس وزراء العراق إلى إيران والسعودية

يجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارة لكل من إيران والسعودية خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة إن الكاظمي سيزور إيران والسعودية بصورة متعاقبة خلال أيام، بحسب قناة الحرة.

وأضافت أن الزيارتين تأتيان في إطار المشاورات التي أجرتها السعودية وإيران في بغداد مؤخرا.

ولفتت المصادر إلى أن الكاظمي سيناقش خلال زيارته المرتقبة ملفات عديدة من بينها العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ مطلع عام 2016، إلا أن البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية، أجريا خلال العام الماضي أربعة لقاءات حوارية بهدف تحسين العلاقات، استضافها العراق بتسهيل من رئيس وزرائه مصطفى الكاظمي.

وفي أبريل الماضي، أفاد مسؤول حكومي عراقي بأن إيران والسعودية استأنفتا جلسات الحوار بينهما في بغداد بعد توقف لعدة أشهر، وذلك بعقد لقاء بين ممثلين للخصمين الإقليميين ضمن الجهود الهادفة لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة مشتركة تعقد في جدة الشهر المقبل سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن عبد الله الثاني.