روسيا تعلن مقتل ما يناهز 800 جندي أوكراني في يوم واحد

في خضم المعركة المريرة الواقعة في شرق أوكرانيا، قالت القوات الروسية إنها قتلت ما يناهز 800 جندي معاد في غضون 24 ساعة – بما في ذلك 80 مقاتلا متطوعا من بولندا.



وقالت وزارة الدفاع في موسكو اليوم السبت إن "المرتزقة" تم تصفيتهم بهجوم صاروخي على مصنع للزنك في مدينة كوستيانتينيفكا.



وأسفر هجوم صاروخي على ميكولايف في الجنوب عن مقتل حوالي 300 جندي.



كما أفادت الحكومة في كييف بقصف عنيف في العديد من المناطق.



شبهت زوجة الرئيس فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بميليشيا تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) واتهمتهم بارتكاب جرائم جنسية.



استولى الروس على عدة بلدات في شرق أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية، وسيطرت القوات المسلحة الروسية على عدة بلدات في منطقة سيفارونيتسك-ليسيتشانسك المكتظة بالسكان.



أصبحت أولى المدينتين الرئيسيتين السابقتين هناك تحت السيطرة الروسية الآن.



يعيش اليوم بضعة آلاف فقط في سيفجيرودونتسك.



إضافة إلى ذلك فإن القوات الموالية لموسكو موجودة في الضواحي الجنوبية لمدينة ليستشانسك.



وبعد انسحاب الأوكرانيين إلى حد كبير من سيفجيرودونتسك، أصبحت المدينة الهدف التالي للهجمات الروسية.



وقالت المصادر إن المدفعية والقوات الجوية أطلقت نيرانها على ليستشانسك، ولم يكن ممكنا التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.