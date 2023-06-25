بلينكن: الاضطرابات في روسيا قد تستمر شهورا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الاضطرابات التي نجمت عن التحدي غير المسبوق لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة لم تنته بعد على الأرجح وقد تستغرق أسابيع أو شهورا.

واعتبر بلينكن أن تمرد قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريغوجين، الذي تم إحباطه، يكشف وجود "تصدّعات حقيقية" على مستوى سلطة بوتين، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف بالقول: "من المبكر الحديث عن مستقبل عناصر فاجنر.. ولم نر بعد الفصل الأخير من قصة تمرد فاجنر على روسيا"، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن لم يحاول التواصل مع بوتين.

ومن مساء الجمعة إلى مساء السبت انطلق رجال مؤسس مجموعة فاجنر، الحليف القديم للرئيس الروسي بوتين، باتّجاه موسكو في تحرّك سيطروا خلاله على عدد من المنشآت العسكرية في جنوب روسيا.

إلا أن بريغوجين والكرملين أعلنا انتهاء التمرد، مساء السبت، وبدأت قوات فاجنر في الانكفاء تدريجيا اليوم. لكن الأوضاع لا تزال غير مستقرة.