بعد أسبوع تقريبًا من مغادرة الغواصة تيتان من الميناء الكندي في رحلة لمشاهدة معالم المدينة متوجهة إلى قاع المحيط حيث حطام السفينة تيتانيك، ينصب التركيز الآن على أي احتمال لاستعادة حطام المركبة أو بقايا طيارها والأربعة ركاب.

وكان خفر السواحل الأمريكي أعلن العثور على حطام الغواصة تيتان، التي كانت تقل 5 أشخاص في رحلة إلى السفينة تيتانيك التي غرقت قبل أكثر من 100 عام.

وقال خفر السواحل إن الركاب الغواصة الخمسة الذين فقدوا منذ يوم الأحد في شمال المحيط الأطلسي، بالقرب من حطام السفينة تايتانيك، لقوا مصرعهم في الانفجار الداخلي الكارثي لهذه الغواصة السياحية الصغيرة.

وأعلن الخفر، مساء الخميس، عن الضحايا الخمس للغواصة وهم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت" ستوكتون راش، والملياردير البريطاني هاميش هاردينج، والغوّاص الفرنسي الشهير بول هنري نارجوليت، والملياردير الباكستاني شهزاد داود ونجله سليمان.

فيما عُثر على جزئين من الحطام: الأول مخروط ذيل تيتان، والآخر إطار هبوطها، ما يشير إلى أن الجزئين انفصلا بعد انفجار الغواصة، حيث انتشر الحطام في الماء قبل أن يستقر في قاع البحر.

واليوم، أُعلن عن عودة السفينة الأم للغواصة التجريبية تيتان، سفينة بولار برنس، إلى ميناء نيوفاوندلاند في كندا، وهي تجر أحزانها بدلاً من الغواصة التي تحطمت وشغلت قصتها العالم خلال الأيام الماضية، ما يجعل بعض الأسئلة تطفو إلى السطح.

ألن يتم انتشال جثث الضحايا من قاع المحيط؟

قال مسؤولون في الولايات المتحدة إنهم "غير متأكدين" من قدرتهم على استعادة جثث الأشخاص الخمسة الذين لقوا حتفهم في أعماق المحيط الأطلسي الشمالي.

وفي مؤتمر صحفي في بوسطن، يوم الخميس، قال الأدميرال جون موجر من خفر السواحل الأمريكي للصحفيين إنه لا يمكنه تحديد احتمالات انتشال جثث القتلى.

وقال موجر: "أسفل قاع البحر هب بيئة لا ترحم بشكل لا يصدق، غير أن حطام الغواصة يثبت الانفجار الداخلي الكارثي الذي حدث لها، ومع ذلك فنحن سنواصل العمل ونستمر في البحث في المنطقة هناك، ولكن ليس لدي إجابة عن ماذا سيحدث حتى هذا الوقت."

ماذا سيحدث مع استمرار البحث؟

نظرًا لدورهم المحوري حتى الآن، فمن المرجح أن يظل خفر السواحل الأمريكي لاعباً مهماً في البحث عن الجثث، لذلك فمن المحتمل أن تصل تكلفة البحث إلى ملايين الدولارات لخفر السواحل الأمريكي وحده.

ماذا سيحدث لحطام الغواصة؟ هل سيتم إخراجه من قاع المحيط؟

بالتأكيد، سترغب فرق البحث في إزالة أكبر قدر ممكن من الحطام، بما في ذلك أجزاء من ألياف الكربون التي شكلت جزءًا من الهيكل، حتى تتمكن السلطات من تكوين صورة أفضل لما حدث.

يقول خبير البحار بول هانكين إن خمس قطع كبيرة من الحطام ساعدت في تحديد مصير تيتان، فقد تم صنع الجزء الأوسط من ألياف الكربون ومن المرجح أن يركز المحققون على ما إذا كان الفشل الهيكلي هناك هو الذي تسبب في المأساة.

في تقرير لشبكة بي بي سي البريطانية، قال قبطان الغواصة السابق في البحرية الملكية البريطانية، رايان رامزي، إن المحققين سيجمعون كل قطعة من الحطام التي يمكنهم العثور عليها، مشيرا إلى أنه "لا يوجد صندوق أسود، لذلك لن يكونوا قادرين على تتبع آخر تحركات للغواصة نفسها".

وأضاف القبطان السابق أن المحققون سيبحثون عن موقع أي تمزق، والذي سيكون صعبًا لأن جسم الغواصة عبارة عن قطع صغيرة ويتم جمعها بواسطة مركبات يتم تشغيلها عن بُعد في ظلام شمال المحيط الأطلسي.

ماذا سيحدث في التحقيقات؟ هل سترفع دعاوى قضائية ضد شركة أوشن جيت؟

قال مجلس سلامة النقل الكندي، الجمعة، إنه يبدأ تحقيقاً حول السفينة الأم للغواصة التجريبية تيتان، سفينة بولار برنس، وما حدث للغواصة تيتان ذاتها،

ومع ذلك، أثيرت أسئلة حول ما إذا كان يمكن رفع دعوى قضائية ضد شركة أوشن جيت من قبل عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم على متن الغواصة تيتان، ولكن قد يكون هذا معقدًا بسبب التنازلات الموقعة من قبل الركاب الذين يقولون إنهم يفهمون أن المهمة قد ينتج عنها خطر الإصابة بجروح خطيرة أو حتى الموت.

ومع ذلك، فقد أفاد خبراء قانونيين لشبكة "بي بي سي" البريطانية أنه قد يرفض القضاة مثل هذه الوثائق إذا كان هناك دليل على إهمال جسيم أو مخاطر لم يتم الكشف عنها بالكامل، ما قد يتسبب في إدانة الشركة.