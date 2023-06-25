انتهي الفنان حامد الشراب، أحد نجوم مسرح مصر، من تصوير أولى تجاربه الإخراجية وفي التأليف بمجال الدراما التلفزيونية، وهو مسلسل «رووف كافيه».

المسلسل يتكون من 15 حلقة منفصلة متصلة، يشارك في بطولته كضيوف شرف كل من الفنانين نضال الشافعي، ياسمين جمال، محمد عبد الجواد، بيشوي طاهر، إبرام سمير، حسن عيد، وليد الهندي، والمخرج عبد العزيز حشاد، مع ولاء سلام، إكرامي هجرس، نهى رأفت، رنا الهواري، وليلى صدقي.

وتدور قصة المسلسل حول حارس عقار يقرر هو وزوجته تحويل سطح المبنى الذي يعمل به، إلى كافيه لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة.

وتدور قصة كل حلقة من المسلسل حول أحد الضيوف من رواد الكافيه، وذلك في إطار كوميدي لايت.

وصرح المخرج حامد الشراب، في بيان صحفي، بأن مسلسل «رووف كافيه»، هو مشروع خاص جدا بالنسبة له، حيث ألفه وأخرجه ويمثل به.

وأضاف حامد، أنه اتفق مع شركة الإنتاج على اختيار عدد من الشباب الواعد طلاب وخريجي معهد الفنون المسرحية والشباب الموهوبين ليكونوا أبطال «رووف كافيه»، وكذا فالمسلسل يعد عودة للم شمل نجوم مسرح مرة أخرى من خلال ظهورهم كضيوف، وهو ما تحمس له هؤلاء النجوم خصيصًا بعد معرفتهم أن العمل لدعم الفنانين الصاعدين بشكل أساسي، والتي مثلت لهم أول فرصة أعطاها لهم الفنان أشرف عبد الباقي للتمثيل على مسرح مصر.

وأعلن الفنان حامد الشراب، أن المسلسل سيدخل عملية المونتاج قريبًا، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات العربية الرقمية الجديدة.