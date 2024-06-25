 وزير الخارجية اللبناني يبحث مع نظيرته الألمانية سبل حشد الدعم الدولي للبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية اللبناني يبحث مع نظيرته الألمانية سبل حشد الدعم الدولي للبنان

بيروت - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 11:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 11:34 م

بحث عبد الله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية التي تزور لبنان حاليا، الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على أهمية بذل كل الجهود اللازمة لمنع التصعيد وتوسع رقعة الحرب.

وأكد بوحبيب، أن لبنان يسعى دائما إلى الحلول السلمية، داعيا إلى حشد الدعم الدولي للبنان، وضرورة تعزيز قواته المسلحة.

من جانبها، أعربت بيربوك عن قلق ألمانيا من التوتر الراهن في المنطقة وحذرت من خطر الوصول إلى طريق مسدود.

ويشار إلى أن الكيان الإسرائيلي، يواصل تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

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