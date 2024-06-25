حزب الله يعلن تنفيذ 3 عمليات متتالية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه ثلاثة مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال حزب الله في بيان: «ردا على اعتداء العدو ‏الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع شنت المقاومة الإسلامية ‏هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏لوائي التابع للفرقة (91) في ‏منطقة ناحل غيرشوم مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو مما أدى ‏إلى إيقاع عددا من الإصابات بينهم واندلاع النيران داخل المقر».

وفي بيان آخر، ذكر الحزب أنه ‏استهدف ظهر الثلاثاء موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية، وأصابه بشكل مباشر.

وفي بيان منفصل ثالث، قال الحزب إنه استهدف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأمس الاثنين، نفذ حزب الله عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث استهدف تجمع لجنود الاحتلال بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت بالأسلحة المناسبة، واستهدف انتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية، واستهدف مبنى يستخدمه الجنود الإسرائيليين في مستعمرة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة، واستهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة يرؤون ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.