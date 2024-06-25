الدكتور أحمد هيكل: أنشأنا مؤسسة القلعة للمنح الدراسية لدعم طموحات وتطلعات الشباب المصري

أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن فخره بدور مجلس أمناء المؤسسة وإنجازات الشباب الحاصلين على المنح الدراسية قائلاً: "في غاية الامتنان لمجلس أمناء المؤسسة ولجهودهم الدؤوبة للإشراف على أعمال المؤسسة وضمان تحقيق أهدافها وأتمنى كل التوفيق للفائزين هذا العام".

وأضاف: "أنشأنا مؤسسة القلعة للمنح الدراسية لدعم طموحات وتطلعات الشباب المصري مع التركيز على تخصصات ذات أهمية استراتيجية وتزويد الطلاب الواعدين بفرصة وتجربة تعليمية متكاملة تساهم في توسيع آفاقهم المعرفية وتعزيز مهاراتهم الإبداعية لمواجهة جميع التحديات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".

وأكد هيكل، خلال احتفالية كبرى لتكريم الفائزين بالمنح الدراسية التي تقدمها المؤسسة للعام الثامن عشر على التوالي، على التزام شركة القلعة الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية، من خلال العديد من البرامج التي تنفذها الشركة في هذا المجال ومن أهمها مبادرات مؤسسة القلعة للمنح الدراسية.

ونظمت مؤسسة القلعة للمنح الدراسية احتفالية كبرى لتكريم الفائزين بالمنح الدراسية التي تقدمها المؤسسة للعام الثامن عشر على التوالي، ولمنحهم فرصة الحصول على درجة الماجستير والدكتوراة من أبرز الجامعات العالمية، للعام الدراسي 2024/2025، بالإضافة إلى المنح المقدمة بدعم من "الشركة المصرية للتكرير"، أكبر استثمارات شركة القلعة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار دورها المجتمعي.

حضر الاحتفالية الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا، بالإضافة الى حضور مميز من كبار الشخصيات والمسئولين الحكوميين، والمبعوثين الدبلوماسيين وعلى رأسهم ممثلي شركة القلعة الدكتور أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب، وغادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق.

كما حضر ممثلي مجلس أمناء مؤسسة القلعة وعلى رأسهم المهندس محمد علي الحمامصي نائب رئيس مجلس الأمناء، وياسمين الضرغامي، المدير التنفيذي للمؤسسة، وممثلي الشركة المصرية للتكرير وعلى رأسهم السيدة علياء هيكل، الرئيس التنفيذي للشئون المالية للشركة المصرية للتكرير، هاني إسماعيل، مدير مكتب التنمية المجتمعية بالشركة، وممثلي السفارة الأمريكية في مصر وعلى رأسهم روبين هاروتونيان، الوزير المفوض للدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة سارة عوض، اخصائي مشاركة القطاع العام.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة القلعة التي تركز على المساهمة في تطوير المنظومة التعليمية والاستثمار في الشباب، لبناء كوادر شابة وطنية تستطيع قيادة المستقبل، وقادرة على دفع عجلة التنمية، تماشياً مع استراتيجية الدولة التي تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات الشباب لخلق جيل من الشباب المتخصص من ذوي الكفاءات العالية لتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، فضلاً عن تفعيل أهداف التنمية المستدامة المعنية بكل من التعليم الجيد "الهدف 4"،والمساواه بين الجنسين "الهدف 5"، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد "الهدف 8"، والحد من أوجه عدم المساواة "الهدف 10".

وهذا العام تم اختيار 7 طلاب وطالبات للحصول على المنح الدراسية في تخصصات اقتصاد، وإدارة اعمال، والحقوق، والتكنولوجيا المالية.

وتم اختيار الفائزين بعد عملية تقييم علمية دقيقة لاجتياز شروط الحصول على المنحة، تضم قائمة الفائزين للمنحة للعام الدراسي الجديد طلابًا من محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والغربية، وهو ما يعكس التزام مؤسسة القلعة بتوسيع قاعدة الحاصلين على المنح لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، ووصل إجمالي المنح التي قدمتها المؤسسة حتى الآن +215 منحة.

وتشترط مؤسسة القلعة للمنح الدراسية للحصول على المنحة أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا في مصر، وألا يتجاوز عمره 35 عامًا عند غلق باب التقديم، وأن يكون قد حصل على قبول غير مشروط من إحدى الجامعات المعترف بها دوليًا في مجال دراسته المختارة، ولديه سجل دراسي حافل ومتميز، وأن يكون في حاجة فعلية للدعم المادي لاستكمال دراسته، بالإضافة إلى تمتعه بصفات شخصية مميزة وشغف بالتعلم والبحث العلمي.

كما تشترط المنحة العودة للعمل في مصر بعد الانتهاء من المنحة لمدة عامين على الأقل حتى يتسنى الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية التي تم اكتسابها ومشاركتها مع الاخرين.

جدير بالذكر أن القلعة وشركاتها التابعة كانت من أوائل الشركات الرائدة التي ركزت في برامجها للتنمية المجتمعية على تطوير المنظومة التعليمية على كافة الأوجه للمساهمة في الارتقاء بمستوى التعليم للطالب في جميع المراحل التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال الى الدراسات العليا، حيث وصل عدد المستفيدين من برامج القلعة لتنمية الطاقات البشرية الى حوالي 54،200 مستفيد ومستفيدة حتى الآن.

وعلى مستوى الشركات التابعة، تعددت جهود الشركة المصرية للتكرير لتطوير المنظومة التعليمية لتشمل تقديم منح لمعلمي تلك المرحلة - برنامج "مستقبلي للمعلمين" وبرنامج نظارتي - حتى مراحل التعليم الجامعي والفني والماجستير من خلال تقديم منح برنامج "مستقبلي للطلبة" ومنح "مؤسسة القلعة للمنح الدراسية"، بالإضافة إلى تطوير 45 مدرسة.

وتقدم الشركة برنامج "مستقبلي للطلبة والمعلمين" للقاطنين في المناطق المحيطة بالمشروع، وقد بلغ حصيلة المستفيدين من برنامج مستقبلي للطلبة والمعلمين 480 مستفيداً، حيث دعم برنامج مستقبلي للطلبة 153 طالب وطالبة منذ انطلاقه عام 2016، بينما حصل 6 طلاب على منح للدراسات العليا بجامعات دولية، كما حصل 106 طالب على منح تدريب فني بمعهد السالزيان "دون بوسكو".