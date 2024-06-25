باسف الألمانية تنسحب من مشروع لإنتاج النيكل مع تراجع الطلب على السيارات الكهربائية

تعتزم شركة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف، الانسحاب من مشروع مع شركة إيراميت لبناء مصنع لإنتاج النيكل والكوبالت في إندونيسيا باستثمارات تبلغ 6ر2 مليار دولار في ظل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

وقالت باسف في بيان اليوم الاثنين إن معدل توافر النيكل الملائم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية تحسن منذ تخطيط المشروع، لكنها لم تعد ترى ضرورة لمثل هذا الاستثمار الكبير في ظل الظروف الحالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تدهور النظرة المستقبلية للطلب على السيارات الكهربائية منذ العام الماضي حيث خفضت خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة توقعاتها لمبيعات السيارات الكهربائية حتى نهاية 2026 بنحو 7ر6 مليون سيارة. وظهر تباطؤ سوق السيارات الكهربائية بشكل خاص في ألمانيا والولايات المتحدة، حيث قلصت أو أوقفت شركات سيارات كبرى مثل فولكس فاجن وستيلانتس ومرسيدس بنز مشروعات لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

يذكر أن مشروع باسف-إيراميت يعرف باسم سونيك باي وكان المقرر أن ينتج حوالي 67 ألف طن نيكل و7500 طن كوبالت سنويا، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار الإندونيسية في كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

وتستهدف إندونيسيا التحول إلى مركز دولي لسلاسل إمداد مكونات السيارات الكهربائية حيث تضم بالفعل عددا من المشروعات لإنتاج النيكل اللازم للبطاريات، وأغلبهم مدعوم من الصين.

وقدمت الصين حوافز يمكن أن تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات لمشروعات بطاريات السيارات الكهربائية حتى أصبح الإنتاج الآن أكثر مما تحتاجه، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بحسب خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة.