ناتشو على أعتاب القادسية السعودي ويتقاضى راتبا ضخما

كشف تقرير صحفي عن حصول الإسباني ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد السابق، على راتب ضخم مع فريقه الجديد القادسية، بعد الاتفاق على كافة شروط التعاقد مع النادي السعودي.

ويقترب ناتشو من الانتقال لصفوف القادسية، الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين السعودي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الملكي.

ووفقا لصحيفة «الشرق الأوسط» وقع ناتشو على عقد لمدة عامين خلال الساعات الماضية، بعد اجتياز الكشف الطبي الأسبوع الماضي.

أضافت الصحيفة أن ناتشو سيحصل على راتب سنوي قدره 7 ملايين يورو.

وكان ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي في وقت سابق من اليوم رحيل ناتشو بعد 12 عاما في صفوف الفريق الأول.

وشارك ناتشو في 364 مباراة مع الريال، وفاز ب26 لقبا: 6 كؤوس لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات كأس العالم للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبية، و4 ألقاب بالليجا، وكأس ملك إسبانيا مرتين، و5 كؤوس سوبر إسباني.