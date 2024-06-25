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يقدم فرع ثقافة الإسكندرية في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "شمس في مدينة الظل" بقصر ثقافة الأنفوشي، وذلك ضمن عروض مسرح الطفل المجانية، والتي تنظمها هيئة قصور الثقافة.

العرض من تأليف عبير سعد، ويناقش مشكلة إدمان الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار غنائي استعراضي.

"شمس في مدينة الظل" شريحة الطفل بقصر ثقافة الشاطبي، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، تصميم ديكور وفيديو مابينج محمد المأموني، استعراضات مصطفى عبده، هندسة صوتية محمد منصور، تصميم إضاءة جاسر الفرن، إكسسوارات أنجي عز الدين ويحيى عصام، تصميم وتنفيذ الملابس علا جابر، مخرج مساعد نرمين الباشا وسارة ممدوح، مخرج منفذ مهند مختار، وإخراج رنا بركات.

يشترك في تجسيد أدوار العمل ٤٥ طفلا ، وذلك بمشاركة نجمة السينما الطفلة لوسيندا سليمان، والفنانة أميرة سعيد والفنان القدير محمد فؤاد.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ويأتي ضمن عروض الموسم الجديد الخاصة بمسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته.