نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن عضو مجـلس الـحـرب الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، دعوته إلى عقد انتخابات مبكرة في إسرائيل، مشيداً كذلك بقرار المحكمة العليا بشأن إنهاء إعفاء الحريديم من التجنيد.

ووفقا للقناة، قال جانتس: "يجب أن نتجه إلى الانتخابات المبكرة في إسرائيل"، مؤكدا أنه "علينا تقديم تنازلات مؤلمة من أجل مواجهة التحديات".

في السياق ذاته، أشاد جانتس بقرار المحكمة العليا بتجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية المتشددة في الجيش.

وفي وقت سابق من اليوم، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأنه ينبغي على الحكومة بدء تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهود المتزمتين دينيا (الحريديم) في الجيش، في حكم من المحتمل أن يحدث انقساما في ائتلاف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وتعتمد حكومة نتنياهو على حزبين متدينين يعتبران الإعفاءات من التجنيد الإجباري عاملا أساسيا للحفاظ على قاعدتيهما الانتخابية في المعاهد اليهودية الدينية بعيدا عن الجيش باعتباره بوتقة صهر قد تختبر التزامهم الديني الشديد.

وجاء في حكم المحكمة الصادر بالإجماع "في أوج حرب صعبة، يعتبر عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى".

ويلزم القانون معظم اليهود الإسرائيليين بالخدمة في الجيش من سن 18 عاما لمدة ثلاث سنوات للذكور وسنتين للإناث. أما أبناء الأقلية العربية،ونسبتها 21 بالمئة من سكان إسرائيل، فهم معفيون ومع ذلك يؤدي بعضهم الخدمة، كما استمر إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية الملتزمين دينيا إلى حد كبير منذ عقود.