سويسرا تفرض قيودا على دخول اللاجئين الأوكرانيين

أعلنت سويسرا، عدم قبولها للاجئين من أوكرانيا دون إجراءات إدارية طويلة، إلا إذا كانوا معرضين لخطر حقيقي في بلادهم.

وأعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أن جميع الأشخاص الآخرين سيتعين عليهم المرور بإجراءات اللجوء.

وبرغم ذلك ترغب البلاد في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي وما زالت تنتظر مشاورات مع أقاليم البلاد، ووفقا للخطط الحالية، سيتم تطبيق الإجراءات في الخريف.

وستفرق أمانة الدولة للهجرة بين المناطق التي تصفها بأنها "آمنة" و"غير آمنة" عند التعامل مع الطلبات الجديدة.

وذكرت الحكومة السويسرية، أنه وفقا لتقييم أمانة الدولة للهجرة الحالي، ليس هناك قتال محتدم في عدة مناطق غربي البلاد التي تسيطر عليها أوكرانيا.

ولا تشمل هذه الإجراءات الأوكرانيين الذي فروا إلى سويسرا بالفعل.

ورغم ذلك سيتم تشديد القيود، وسيفقد أي شخص يظل في أوكرانيا أكثر من 15 يوما كل نصف سنة وضع اللجوء الخاص.