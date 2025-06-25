 الرئيس الكوري الجنوبي يدعو للسلام في الذكرى السنوية الـ75 لاندلاع الحرب الكورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الكوري الجنوبي يدعو للسلام في الذكرى السنوية الـ75 لاندلاع الحرب الكورية

سول-د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 9:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 9:34 ص

دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الأربعاء، لبذل الجهود لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك في الذكرى السنوية الـ75 لاندلاع الحرب الكورية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن لي قال في منشور عبر تطبيق فيسبوك "الشكل الأكثر تأكيدا للأمن هو بناء دولة لا تحتاج للقتال، أو بعبارة أخرى، تصنع السلام".

كما جدد الرئيس الكوري الجنوبي التزامه بتأسيس نظام سلمي في شبه الجزيرة الكورية في محاولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان السلامة العامة.

وكانت الحرب الكورية قد اندلعت في 25 يونيو 1950، عندما اجتاحت قوات كورية شمالية كوريا الجنوبية. وحاربت الولايات المتحدة و20 دولة حليفة بجانب كوريا الجنوبية تحت علم الأمم المتحدة. وانتهت الحرب بإقرار وقف إطلاق نار بعد ثلاثة أعوام.

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