ترامب: زهران ممداني مرشح الديمقراطيين لرئاسة بلدية نيويورك شيوعي مجنون

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على زهران ممداني المرشح الفائز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة تروث سوشيال: "لقد تجاوز الديمقراطيون الحدود، فقد فاز زهران ممداني، وهو شيوعي مجنون بنسبة %100، بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين وهو في طريقه ليصبح عمدة المدينة".

وأضاف ترامب: "لقد كان لدينا يساريون متطرفون من قبل، لكن هذا الأمر أصبح سخيفاً بعض الشيء".

وواصل ترامب هجومه على ممداني قائلا "يبدو سيء المظهر، وصوته مزعج، وهو ليس ذكيا على الإطلاق، جميعهم أغبياء ويدعمونه، وحتى سيناتورنا الفلسطيني العظيم، تشاك شومر الباكي، يتملقه. نعم، هذه لحظة كبيرة في تاريخ بلدنا".

وتابع: "لديّ فكرة للديمقراطيين لإعادة إحياء دورهم بعد سنوات من التهميش، بما في ذلك تكبد إحدى أكبر الخسائر في التاريخ، في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، ينبغي على الديمقراطيين ترشيح المرشحة منخفضة الذكاء، ياسمين كروكيت، للرئاسة، وعضو مجلس الشيوخ ألكسندريا أوكازيو كورتيز نائبة للرئيس، وثلاثة أعضاء رفيعي المستوى في مجلس الوزراء على التوالي".

ومضى قائلا: "أضف إلى ذلك عمدة مدينة نيويورك الشيوعي المستقبلي، زهران ممداني، وستجد بلادنا في ورطة حقيقية!".

وفاز المرشح اليساري زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات رئاسة بلدية نيويورك، في نتيجة أقرّ بها منافسه الرئيسي، حاكم الولاية السابق أندرو كومو، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويمثّل ممداني منطقة كوينز في جمعية ولاية نيويورك ويصف نفسه بأنه تقدمي ومسلم. ويحظى بدعم شخصيتين يساريتين تتمتعان بشعبية واسعة هما بيرني ساندرز وألكسندريا أوكازيو كورتيز.

وحشد ممداني جيشا من المتطوعين الشباب عبر حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تعهد فيها خفض تكاليف المعيشة المرتفعة من خلال حافلات مجانية ورياض الأطفال ومنع زيادة الإيجارات في مدينة حيث يمكن لشقّة مكوّنة من ثلاث غرف أن تكلّف 6 ألاف دولار شهريا.