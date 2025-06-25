إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تنظم جلسة توعية بيئية لربات البيوت

نظمت إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جلسة توعية مع ربات البيوت بمنطقة الحجاز؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع الوعي البيئي، وتعزيز الحماية من التدهور البيئي.

وتناولت الجلسة عدة موضوعات منها ترشيد المياه والكهرباء، والحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، واستهلاك حقائب قماش صديقة للبيئة بديلة للبلاستيك، وفرز القمامة وفصلها، والاستفادة من بقايا الطعام واستخدامه سماد للنبات، واستخدام بدائل طبيعية كمنظفات.

وتضمنت الجلسة كيفية زراعة النباتات على النوافذ والشرفات وأسطح المنازل، والمشاركة في حملات تشجير وتنظيف الأماكن القريبة من البيوت، وترسيخ السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة لدى الأولاد والأهل والجيران ونشر الوعي البيئي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الجلسة توزيع مطويات تحتوي على كل التوصيات المذكورة لتحقيق نظام بيئي متكامل.

من جانبها أكدت المهندسة مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة، أن الجلسة أقيمت ضمن بروتوكول إدارة البيئة، بهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية والمساهمة في الارتقاء بالمستوى البيئي بالإسماعيلية.

وأضافت أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة، والمجتمع المدني، القطاع الخاص والمواطنين، موضحة أن تحقيق التنمية المستدامة لن يكون ممكنًا إلا من خلال العمل الجماعي والتوعية المستمرة ونشر الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع.