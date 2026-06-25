جامعة بنها تعتمد 12 برنامجا أكاديميا مزدوجا مع نظيرتها البريطانية كانتربري كريست تشيرش

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة وجامعة كانتربري كريست تشيرش البريطانية، والتي تتضمن اعتماد 12 برنامجًا أكاديميًا بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتجارة كبرامج دراسية مزدوجة بين الجامعتين؛ بما يتيح للطلاب الحصول على مؤهلات أكاديمية مشتركة من الجامعتين.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن البرامج المعتمدة تشمل: "بكالوريوس أمن المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية، وبكالوريوس المعلوماتية الطبية، وبكالوريوس الشبكات وتقنيات الهواتف المحمولة، وبكالوريوس التجارة في المحاسبة، وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس التجارة في إدارة الأعمال، وبكالوريوس علوم الحاسوب، وبكالوريوس التجارة في الاقتصاد، وبكالوريوس نظم المعلومات، وبكالوريوس الحوسبة العلمية، وبكالوريوس التجارة في الإحصاء، وبكالوريوس نظم معلومات الأعمال".

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة للتوسع في الشراكات الأكاديمية الدولية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير برامجها الأكاديمية وفقًا للمعايير الدولية، والتوسع في التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية المرموقة حول العالم؛ بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية والبحثية والخدمية، ويعزز من السمعة الأكاديمية للجامعة.

يُذكر أن جامعة كانتربري كريست تشيرش تأسست عام 1962، وتُصنف كجامعة حكومية معروفة في كانتربري بالمملكة المتحدة.

كما أن الدكتور ستيفن لاميمان، مدير التعاون والاتفاقيات الدولية بجامعة كانتربري كريست تشيرش البريطانية، كان قد حاضر في مؤتمر «التمكين المهني والتقدم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل»، الذي نظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بنها بمقر الجامعة في العبور خلال فبراير الماضي، بكلمة بعنوان «أثر برامج التعليم العابر للحدود على زيادة فرص التوظيف»، تناول خلالها دور برامج التعليم العابر للحدود في تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل الدولي، وبناء المهارات العالمية، وربط التعليم الأكاديمي باحتياجات التوظيف والتنمية المهنية في عالم سريع التغير.



