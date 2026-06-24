حقوق عين شمس تحقق المركز الثاني عالميا في مسابقة المحاكمة الصورية الدولية

حصلت كلية الحقوق جامعة عين شمس، على المركز الثاني عالميًا في مسابقة المحاكمة الصورية الدولية التي أقيمت بمدينة أمستردام الهولندية، بعد أداء استثنائي ومشرف لفريق الكلية ممثل جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر صادق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبدعم كامل من إدارة الجامعة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، الدكتور محمد إبراهيم الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور طارق أحمد ماهر زغلول، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وخضع الفريق لبرنامج تدريبي متواصل استمر على مدار ستة أشهر كاملة، تضمن التدريب على إعداد المذكرات القانونية وصياغة الدفوع والحجج القانونية والمرافعات الشفوية وفقًا لأعلى المعايير المتبعة في المسابقات القانونية الدولية.

وبدأت رحلة الفريق بالمشاركة في مرحلة المذكرات القانونية المكتوبة، إذ قدم الطلاب، مذكرات قانونية متميزة أهلتهم إلى مرحلة المرافعات الشفوية عبر الإنترنت (Online Oral Rounds)، والتي شهدت منافسة قوية بين عدد من الجامعات الدولية المرموقة.

وتمكن الفريق، من تحقيق نتائج متميزة خلال تلك المرحلة، ليحجز مكانه في الجولة النهائية التي أقيمت حضوريًا بمدينة أمستردام بالمملكة الهولندية.

وفي المباراة النهائية، واجه فريق كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فريق جامعة أنتويرب البلجيكية، مقدمًا أداءً قانونيًا متميزًا عكس المستوى العلمي والمهاري الذي يتمتع به طلاب الكلية، سواء من حيث قوة الحجج القانونية أو مهارات الترافع والرد على استفسارات القضاة.

وأشاد القضاة، بالمستوى الرفيع للمرافعات التي قدمها الفريق المصري، وبالقدرة المتميزة للطلاب على عرض الدفوع القانونية وتحليل الوقائع والاستناد إلى القواعد القانونية الدولية بصورة احترافية.

كما أعرب القضاة، عن إعجابهم الشديد بالمستوى الذي ظهر به طلاب مرحلة الليسانس، مؤكدين أن ما قدموه يعكس نضجًا أكاديميًا وقانونيًا يفوق المتوقع في هذه المرحلة الدراسية.

وضمت منصة القضاء في المباراة النهائية الدكتور هيمّه باتخِس، أستاذ القانون بجامعة أمستردام الحرة (Vrije Universiteit Amsterdam)، الدكتورة كاثرين دوفرين، أستاذة القانون بجامعة كولومبيا البريطانية (University of British Columbia)، محي الدين محمد، المحامي بمكتب إيفرايت لمحاماة الهجرة (Everaert Immigration Lawyers).

ويعكس هذا الإنجاز المكانة الأكاديمية المتميزة التي تحظى بها كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وحرصها المستمر على تنمية مهارات طلابها وصقل قدراتهم القانونية، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المحافل والمسابقات الأكاديمية الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

ويتكون الفريق من الطلاب أدهم ياسر فاروق كامل (الفرقة الرابعة – الشعبة الإنجليزية)، محمود حازم عبد الرؤوف دخيل (الفرقة الرابعة – الشعبة الإنجليزية)، مريم أحمد فوزي سليمان (الفرقة الرابعة – الشعبة الإنجليزية)، ميريت مجدي رمزي يعقوب (الفرقة الثالثة – الشعبة الإنجليزية).

وجاء هذا الإنجاز ثمرة جهود تدريبية مكثفة تولتها الأستاذة نيرة عبد التواب إبراهيم جاد الله، وكيل أول النيابة بالنيابة الإدارية، وإحدى خريجات الشعبة الإنجليزية المتميزات والرائدات في مجال مسابقات المحاكمات الصورية الدولية منذ عام 2013، والدكتورة بسمة عادل السن، مدرس القانون الدولي العام ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، وتحت إشراف الدكتور أحمد فتحي خليفة، مدرس القانون الجنائي ومدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق.

وأكدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، من خلال هذا الإنجاز العالمي استمرار مسيرتها في إعداد كوادر قانونية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على التميز في أكبر المحافل الأكاديمية الدولية، بما يعزز مكانة الجامعة وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.