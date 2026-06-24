جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين بجوائزها 2025-2026

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2025-2026، والتي تشمل جوائز التميز، والتقديرية، والرواد، والتفوق العلمي، والتشجيعية، والأميرة فاطمة، وشباب الباحثين، وتأثير الباحث العلمي، والنشر العلمي المتميز، حيث فاز بها 40 عالمًا وباحثًا من مختلف التخصصات الأكاديمية، بما يعكس تنوع وتميز المدرسة العلمية لجامعة القاهرة وريادتها في مختلف مجالات المعرفة.

ووجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق التهنئة إلى علماء الجامعة وباحثيها الفائزين بالجوائز، مؤكدًا أن هذه الجوائز تمثل تقديرًا مستحقًا لما يقدمونه من إسهامات علمية وبحثية متميزة، وتعكس المكانة الرائدة التي تحتلها جامعة القاهرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الجامعة تواصل دعم منظومة البحث العلمي والابتكار وتشجيع الباحثين على تقديم أبحاث ذات جودة وتأثير تخدم المجتمع وتدعم خطط التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حرصت خلال السنوات الأخيرة على تطوير معايير جوائزها العلمية لتواكب المتغيرات العالمية في تقييم الأداء البحثي، من خلال التركيز على جودة الإنتاج العلمي وتأثيره، ومدى ارتباطه بأولويات الدولة المصرية وخطط التنمية ورؤية مصر 2030، بما يعزز من دور الجامعة في إنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة المجتمع.

وأوضح أن لجان التحكيم ضمت نخبة من كبار الأساتذة والخبراء من الجامعات المصرية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير النزاهة والموضوعية في تقييم المتقدمين واختيار الفائزين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الفائزين بجوائز الجامعة لهذا العام يمثلون مختلف القطاعات العلمية والإنسانية والطبية والهندسية، وهو ما يعكس قوة وتنوع المنظومة البحثية بجامعة القاهرة، ويؤكد نجاح سياسات الجامعة في دعم التميز العلمي والبحثي وتشجيع التخصصات البينية ومتعددة التخصصات.

وأضاف أن عملية الترشح والفحص والتحكيم تمت بشفافية وموضوعية كاملة من خلال لجان علمية متخصصة، وفق معايير دقيقة ومعتمدة، مؤكدًا أن الجوائز تعد حافزًا حقيقيًا للباحثين لمواصلة الإبداع والابتكار وتعزيز تنافسية الجامعة في مؤشرات البحث العلمي العالمية.

وجاء إعلان نتائج الفوز بجوائز الجامعة على النحو التالي:

ففي جوائز التميز، فازت الدكتورة هالة عفيفي محمود محمد عفيفي، الأستاذ بكلية الآثار، بجائزة التميز في مجال العلوم الإنسانية والتربوية.

كما فاز الدكتور تامر محمد عاطف غيته، الأستاذ بكلية الطب، بجائزة التميز في مجال العلوم الطبية والصيدلية.

وفي جوائز الجامعة التقديرية، فازت الدكتورة أماني عبد الحميد بدوي السيد أحمد كامل بكلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتورة سلوى أحمد كامل عبد السلام عطية بكلية الآثار في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتورة نسرين صلاح الدين السيد عبد العال بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور أحمد عبده علي الشريف بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية.

وفاز بجائزة الأميرة فاطمة مناصفة كل من الدكتورة صفاء إسماعيل مرسي السيد بكلية الآداب، والدكتورة نشوى سليمان محمد عقل بكلية الإعلام.

وفي جوائز الرواد، فازت الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي بكلية الإعلام في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتور معتز محمد حسني خورشيد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مجال العلوم الهندسية، والدكتورة مديحة محمود خطاب عبدالله بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية.

أما جوائز التفوق العلمي، فقد فاز بها الدكتور حسين حسن مرعي حسن محمود بكلية الآثار، والدكتورة بسنت مراد فهمي حسن عبد السميع بكلية الإعلام، والدكتور محمد كرم حسين إسماعيل بكلية الهندسة، والدكتورة نرمين عادل أحمد محمد القصبجي بكلية الصيدلة، والدكتور شريف عبد العزيز إبراهيم إبراهيم بكلية العلوم، والدكتورة شيماء سمير محمد مدني بكلية العلوم، كما فاز بها مناصفة في مجال العلوم الزراعية كل من الدكتور محمود درديري محمد الحريري والدكتور محمد إبراهيم جابر شعلان من كلية الطب البيطري.

وفي جوائز الجامعة التشجيعية، فاز عدد من الباحثين المتميزين من كليات الآداب والعلوم والطب البيطري والصيدلة والطب والهندسة في مجالات العلوم الاجتماعية والكيميائية والبيولوجية والزراعية والطبية والهندسية.

وفاز بجوائز شباب الباحثين عدد من الباحثين الشباب من كليات العلوم والطب البيطري والصيدلة، تقديرًا لتميزهم البحثي وإسهاماتهم العلمية الواعدة.

وفي جائزة تأثير الباحث العلمي، فاز كل من الدكتور فؤاد عبدالمنعم عبدالله بكلية الطب، والدكتور أحمد محمد أحمد سليمان بكلية الهندسة، والدكتورة ريهام رشاد محمد علي بكلية العلوم.

وفاز الدكتور السيد محمد عبدالحميد حسن ربعة بكلية العلوم بجائزة النشر العلمي المتميز.