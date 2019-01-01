«فيفندي»الفرنسية للإعلام تختار البنوك المديرة لعملية بيع أسهم «يونيفرسال ميوزيك»

أعلنت مجموعة "فيفندي" الفرنسية العملاقة للإعلام والترفيه، اختيار البنوك التي ستقدم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة من أسهم شركة الإنتاج الموسيقي التابعة لها "يونيفرسال ميوزيك جروب" (يو.إم.جي).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان "فيفندي" القول إنه تم بالفعل التواصل مع بعض الشركاء الاستراتيجيين المحتملين لبيع الأسهم إليهم، مشيرة إلى أنها تسعى إلى بيع حصة صغيرة من أسهم "يو.إم.جي" إلى شريك أو أكثر.

كانت مجموعة "فيفندي" قد أعلنت في يوليو من العام الماضي اعتزامها بيع نصف أسهم مجموعة "يونيفرسال ميوزيك جروب" للاستفادة من انتعاش قطاع بث الموسيقى عبر الإنترنت، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ويقدر المحللون قيمة "يونيفرسال ميوزيك" بحوالي 6ر20 مليار يورو (24 مليار دولار).