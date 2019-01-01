الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يستعدون لتمرير اتفاق سقف الدين العام

قال أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، إنه سيجري هذا الأسبوع تمرير الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري بشأن تعليق العمل بسقف محدد للدين العام، وزيادة الإنفاق الحكومي لمدة عامين.

وأثناء مناقشة النواب الديمقراطيين في المجلس التوصل إلى حل وسط خلال اجتماعهم الأسبوعي، قالت ممثلة الحزب الديمقراطي بولاية فلوريدا دونا شلالا إن "كل شخص سيتقبل هذا الاتفاق على مضض من أجل تمريره" وفق ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء .

وقادت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المفاوضات هذا الشهر مع وزير الخزانة ستيفن منوشين لإعطاء الولايات المتحدة المزيد من سلطة الاقتراض ورفع الحدود القصوى للميزانية، التي تقيد مقدار أموال دافعي الضرائب التي قد ينفقها الكونجرس على مدار العامين المقبلين.

وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب عن الاتفاق أول أمس الاثنين، وحث قادة مجلسي الشيوخ والنواب وقادة الحزبين وأعضاءهم على التصويت لصالحه.

وقالت بيلوسي للصحفيين أمس الثلاثاء إنها تعتقد أن مجلس النواب سوف يمرر اتفاق تعليق العمل بسقف محدد للدين واتفاق الموازنة، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيتم رفعه إلى مجلس الشيوخ للتصويت قبل إرساله إلى الرئيس ترامب لتوقيعه.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية، ستيني هوير، إن الاتفاق سيتم التصويت عليه في مجلس النواب يوم الخميس- وهو اليوم السابق لمغادرة الأعضاء لواشنطن لقضاء عطلة لمدة ستة أسابيع، متوقعا تمرير هذا الاتفاق.